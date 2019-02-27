2019/02/27 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة:10 قتلى على الأقل و20 مصابا في حريق بمحطة القطارات الرئيسية في القاهرة

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