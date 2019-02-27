المحكمة الاتحادية تؤكد ما نشره “ناس” بشأن ملف وزير الدفاع

2019/02/27 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الاربعاء، امرا ولائيا يقضي بإيقاف اجراءات التصويت على منصب وزير الدفاع لحين حسم دعوى السيد فيصل فنر فيصل الجربا.وقال المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا اياس الساموك، في بيان تلقى “ناس”، نسخة منه، اليوم (27 شباط 2019)، إن “المحكمة الاتحادية عقدت جلستها اليوم برئاسة القاضي مدحت المحمود وعضوية […]

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