قائممقام سنجار يعلق لـ “ناس” على انباء إنشاء قاعدة اميركية في القضاء

2019/02/27 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس علق قائممقام قضاء سنجار فهد حامد، الاربعاء، على انباء انشاء قاعدة عسكرية اميركية في القضاء، قائلاً “ليس هناك اي قاعدة عسكرية جديدة في سنجار”.وقال حامد، لـ “ناس”، اليوم (27 شباط 2019)، إن “الانباء التي تحدثت عن انشاء قاعدة عسكرية اميركية جديدة في قضاء سنجار عارية عن الصحة”، مبيناً أن “القضاء لا […]

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