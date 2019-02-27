قتلى وجرحى جراء حريق بمحطة القطارات الرئيسة وسط القاهرة

2019/02/27 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل واصيب عدد من الاشخاص جراء حريق نشب في محطة القطار برمسيس بالعاصمة المصرية القاهرة.

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