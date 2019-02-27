فيلم GREEN BOOK يفوز بأوسكار أفضل فيلم

2019/02/27 | 12:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ذو البشرة السمراء في جولة موسيقية من مانهاتن إلى عمق الجنوب، كان عليهما أن يعتمدا على «الكتاب الأخضر» لإرشاد هما إلى المؤسسات القليلة التي كانت آمنة للأميركيين الأفارقة.

وكان لكل من فيلم ROMA وفيلم The Favourite، نصيب الأسد من ترشيحات هذا العام بتلقيهما لعشرة ترشيحات لكل منهما لجوائز مثل أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل ممثلة في دور رئيسيذهبت جائزة أفضل سيناريو أصلي لفيلم Green Book في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 91، والذي يقام الآن في مسرح دولبي بمدينة هوليوود الأمريكية. ويشارك في تقديم حفل الأوسكار العشرات من نجوم ونجمات هوليوود دون وجود مقدم رئيسي للحفل بعد انسحاب الممثل الامريكي كيفين هارت منهم بري لارسون، هيلين ميرين، جينفير لوبيز، سيرينا ويليمز، مايكل بي جوردن، إليزا فيشر، سارة بولسون، ميليسا مكارثي، جايسون موموا، صامويل جاكسوت، ايميلا كلاريك، تشادويك بوسمان، خافيير باردم، تشارلز ثيرون، جاري اولادمان وسام روكويل .





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