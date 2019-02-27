تصديق اعترافات إحدى أهم عصابات تسليب السيارات في بغداد

2019/02/27 | 12:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} صدقت محكمة تحقيق الشعب التابعة لرئاسة استئناف الرصافة الاتحادية اعترافات أفراد من عصابة تقوم بتسليب السيارات في مناطق شمالي بغداد.

وقال بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "محكمة تحقيق الشعب صدقت اعترافات متهمين اثنين ينتميان الى عصابة تقوم بتسليب السيارات شمالي العاصمة والتوجه بها الى منطقتي الشعب او البنوك"، لافتا إلى ان "هذه العصابة تعرف بعصابة {الطيبة} كونهم يستقلون سيارة نوع طيبة".وأضاف انه "وبحسب الاعترافات التي دونتها المحكمة أن فان المتهمين قاما بتنفيذ عدد من عمليات التسليب عن طريق استئجار واستدراج اصحاب سيارات الاجرة في مناطق بغداد والتوجه بهم الى احد مقري العصابة شمال العاصمة لتتم عملية التسليب".وتابع البيان، ان "تحقيق الشعب أحالت المتهمين الى محكمة الجنايات المختصة لينالا جزاءهما العادل".انتهى

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