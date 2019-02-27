2019/02/27 | 12:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

صدقت محكمة تحقيق الشعب التابعة لرئاسة استئناف الرصافة الاتحادية، الاربعاء 27 شباط 2019، اعترافات ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تحقيق الشعب تصدق اعترافات إحدى اخطر عصابات تسليب السيارات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تحقيق الشعب تصدق اعترافات إحدى اخطر عصابات تسليب السيارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).