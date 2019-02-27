استقرار الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية مع ترقب تطورات جيوسياسية

2019/02/27 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: استقر الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب تطورات جيوسياسية، وقبيل إعلان بيانات اقتصادية.





ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إلى فيتنام لبدء المباحثات الثانية مع زعيم كوريا الشمالية بشأن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.





وبحلول الساعة 8:45 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو أمام الدولار عند مستوى 1.1393 دولار، فيما هبط أمام الين بنحو 0.1% عند 110.44 ين.





وهبطت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2% مسجلة 1.3280 دولار، فيما تراجعت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.2% إلى 0.9976 فرنك.





وخلال تلك الفترة استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أجاء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند مستوى 96.013.





وصوت النواب الأمريكي أمس لصالح إلغاء إعلان حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس الأمريكي منذ أسبوعين، وإحالة القرار لمجلس الشيوخ للبت فيه.





وعلى صعيد التطورات التجارية، فإن الرئيس الأمريكي أعلن في مطلع الأسبوع الجاري تمديد فترة الهدنة التجارية مع بكين والتي تقتضي وقف تنفيذ تعريفات جمركية إضافية ضد سلع صينية، حيث كان مقرراً لها أن تنهي في مارس المقبل.





ومن المقرر أن يتم إعلان بيانات الميزان التجاري وطلبات المصانع ومبيعات المنازل المعلقة في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.





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