النواب الأمريكي يصوّت لإلغاء إعلان ترامب لحالة الطوارئ

2019/02/27 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: صوّت البرلمان الأمريكي لصالح إلغاء حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب، مرسلاً القرار إلى مجلس الشيوخ للبت فيه.





وجاءت أصوات مجلس النواب الأمريكي أمس الثلاثاء، بواقع 245 صوتاً مؤيداً لإلغاء حالة الطوارئ، في مقابل 182 صوتاً ضد المقترح.





وكان ترامب وقع في 15 فبراير الجاري أمراً تنفيذياً لإعلان حالة طوارئ وطنية من أجل بناء الجدار العازل مع المكسيك، وشدد ترامب وقتها على أن قراره جاء لمعالجة غزو الولايات المتحدة بالمخدرات والمتاجرين بالبشر وجميع أنواع المجرمين والعصابات.





وجاء قرار ترامب لإعلان حالة الطوارئ بعد خلاف واسع مع الكونجرس الأمريكي بشأن تمويل بناء الجدار العازل والذي تسبب في أطول إغلاق في تاريخ الحكومة الأمريكية.





وعلى الرغم أن مجلس الشيوخ الأمريكي يخضع للأغلبية من حزب الجمهوريين، إلا أن الـ47 عضواً ديمقراطي يحتاج إلى 4 أصوات جمهورية فقط لتمرير قرار إلغاء إعلان حالة الطوارئ للرئيس ترامب.





وبالرغم من ذلك فإن الرئيس الأمريكي لا يزال لديه إمكانية اللجوء لاستخدام حق الفيتو، ووقتها سيواجه الديمقراطيون فترة صعبة تستلزم إقناع 290 عضواً في مجلس النواب، و67 عضواً في مجلس الشيوخ لإبطال قرار ترامب.





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