التربية تشكل لجنة لأعداد ضوابط وشروط لمنح اجازات الامومة والتقاعد والاستقالة

2019/02/27 | 12:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر في وزارة التربية، الأربعاء، بتشكيل الوزارة لجنة لأعداد ضوابط وشروط منح اجازات الامومة وبدون راتب والاجراءات التقاعدية والاستقالة للراغبين بذلك.وقال المصدر، إن "الوزارة شكلت لجنة لدراسة الضوابط والتعليمات الخاصة بأعضاء الهيئات التعليمية في ضوء المتغيرات الحالية، وستقوم هذه اللجان بدراسة التعليمات الخاصة بالإجازة بدون راتب والامومة والتقاعد والاستقالة".

وأضاف، أن “|اللجنة ستقوم بأعداد محضر كامل لرفع التوصيات اللازمة بالمتقدمين من الراغبين بذلك، شرط ألا تتعارض مع القوانين والانظمة لقانون الاجازات للموظفين، بهدف اخذ الموافقات الخاصة واصدار الاوامر الوزارية لتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه بهذا الصدد".



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