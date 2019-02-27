2019/02/27 | 12:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير العمل رئيس هيئة الحماية الاجتماعية باسم عبد الزمان إطلاق الدفعة الاولى لعام 2019 من رواتب الاعانة الاجتماعية اليوم لأكثر من مليون ومائتي ألف اسرة في بغداد والمحافظات عدا اقليم كردستان.ونقل بيان للوزارة، ان” من بين الدفعة (91832) اسرة شمول جديد ضمن الدفعتين (الثالثة والرابعة) بمبلغ اجمالي يصل الى أكثر من (335) مليار دينار داعيا الاسر المستفيدة الى مراجعة مراكز الدفع لاستلام رواتبها.”.

وقال مدير عام تكنلوجيا المعلومات في هيئة الحماية جمال عبد الرسول، ان” مجموع الاسر المشمولة التي يعينها رجل بلغ (786302) في حين بلغ مجموع الاسر التي تعينها امرأة (440944) “.

وأضاف، ان” الدفعة الاولى شهدت إطلاق رواتب (91832) اسرة ضمن دفعتي الشمول الجديدة (الثالثة والرابعة).



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من جانبها اوضحت مدير عام صندوق الحماية الاجتماعية جاكلين، ان "مجموع مبلغ الدفعة الاولى لعام 2019 من رواتب الاعانة الاجتماعية بلغ (335518459) دينار بواقع/ 2 / مليار و/ 343/ مليونا و/302/ ألف دينار لفئة الاسر المعالة من الرجال، اما مجموع مبلغ الاسر التي تعليلها امرأة فبلغ / مليارا / 188/ مليونا و/202/ ألف دينار".

وتابع البيان، ان "وزارة العمل تدعو المواطنين ممن لديه استفسار او شكوى الاتصال على الخط الساخن بالرقم1018 ".



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