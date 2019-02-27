2019/02/27 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -MpyDFfL41c

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عدي عواد : قرار وزير الكهرباء باعادة مشروع الجباية (الخصخصة) سيحرق البصرة) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عدي عواد : قرار وزير الكهرباء باعادة مشروع الجباية (الخصخصة) سيحرق البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).