2019/02/27 | 12:16

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بغداد- العراق اليوم:

احتفل اهالي قضاء تلعفر في نينوى، بعيد “خضر الياس” الشعبي، وتجمعت الالاف على تلة جنوب ا...





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