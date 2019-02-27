2019/02/27 | 12:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… كشف مدير مكتب منظمة بدر في محافظة الانبار قصي الأنباري، الأربعاء، عن وجود تحرك أمريكي لطرح قضية إقليم الانبار مجدداً, فيما أكد أن قوى عشائرية كانت سبباً بدخول “ الدواعش” تصطف في خندق واحد مع الأمريكان للمطالبة بالإقليم.وقال الأنباري في تصريح، إن “أميركا بدأت مؤخراً تتحرك لإعادة طرح قضية اقليم الأنبار مجددا الذي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بدر : عشائر داعمة لـ”داعش” تصطف مع الأمريكان للمطالبة بإقليم الانبار alansaar.

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