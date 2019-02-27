الرئاسات العراقية تجتمع بشأن استكمال الحكومة والتواجد الامريكي

2019/02/27 | 12:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الأربعاء، عن عقد اجتماع موسع يجمع جميع القيادات السياسية في العراق، بالإضافة الى الرئاسات الثلاث.

وقال المصدر، لشفق نيوز، ان "اجتماعا موسعا سيعقد، اليوم، يضم جميع القيادات السياسية في العراق، بالإضافة الى الرئاسات الثلاث، لغرض مناقشة ملف استكمال حكومة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، وقضية التواجد الأجنبي في العراق".

وبين المصدر، الذي طلب عدم الاشارة الى اسمه انه "من المؤمل ان تحضر الاجتماع قيادات الخط الاول، حتى تكون الحوارات والنقاشات ذات نتائج، دون كشف مزيد من التفاصيل".

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