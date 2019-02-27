الهجرة: توزيع اكثر من 176 الف لترا من النفط للنازحين جنوب الموصل

2019/02/27 | 12:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمن جهودها المستمرة لإدارة أزمة ملف النازحين في المخيمات، اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين توزيعها اكثر من 176 الف لترا من وقود النفط الابيض للاسر النازحة

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