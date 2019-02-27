2019/02/27 | 12:19

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مجلس النجف ينتخب مديرا لصحة المحافظة..



تعرف عليه

العراقسياسة

مجلس النجف ينتخب مديرا لصحة المحافظة..



تعرف عليه

الأربعاء 27 فبراير 2019 - 11:55

صورة إرشيفية

انتخب مجلس النجف، اليوم الأربعاء، رضوان الكندي مديرا لصحة المحافظة.

وقال مصدر من داخل المحافظة، إن، "مجلس النجف صوت على اختيار عضو المجلس رضوان الكندي مديرا لصحة المحافظة بـ(22) صوت".انتهى...س ح

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