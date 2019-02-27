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قتلى وجرحى بحريق كبير في محطة رمسيس للقطارات بمصر

العالم الاسلامي مصر

قتلى وجرحى بحريق كبير في محطة رمسيس للقطارات بمصر

الأربعاء 27 فبراير 2019 - 11:46

حادث محطة رمسيس

إندلع حريق في محطة القطارات الرئيسية بالعاصمة المصرية القاهرة، نتيجة اصطدام قطار بأحد الأرصفة، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، بحسب معلومات أولية.

ونشب حريق هائل جراء اصطدام القطار بـ "صدادة حديدية" في محطة رمسيس، وهي المحطة المركزية للقطارات بالقاهرة، لينفجر خزان الوقود في القاطرة الرئيسية.

ولم ترد معلومات رسمية بشأن أعداد الضحايا، لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أن عشرات القتلى والجرحى سقطوا في الحادث.انتهى...س ح

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