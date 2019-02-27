2019/02/27 | 12:19
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
قتلى وجرحى في اصطدام قطار بمحطة القاهرة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
أندلع حريق في محطة القطارات الرئيسية بالعاصمة المصرية القاهرة، نتيجة اصطدام قطار بأحد الأرصفة، مما أس...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
قتلى وجرحى في اصطدام قطار بمحطة القاهرة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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