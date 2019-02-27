قتلى وجرحى في اصطدام قطار بمحطة القاهرة

2019/02/27 | 12:19

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بغداد:سومر نيوز

أندلع حريق في محطة القطارات الرئيسية بالعاصمة المصرية القاهرة، نتيجة اصطدام قطار بأحد الأرصفة، مما أس...

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