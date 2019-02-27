2019/02/27 | 12:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / بالوثيقة..الرشيد يكشف عن تهديد ماجدة التميمي للمصرف على خلفية نقل أحد الموظفين

27/02/2019 12:18:00 PM |

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واع / بغداد / ل .



هـ

اتهم مصرف الرشيد، الأربعاء، النائب ماجدة التميمي بتهديده بالكشف عن ملفات فساد واستدعائه باللجنة المالية البرلمانية التي هي أحد اعضائها، على خلفية نقل أحد الموظفين.

ت / ل .



هـ

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