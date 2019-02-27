2019/02/27 | 12:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- أصدرت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الاربعاء، امرا ولائيا يقضي بإيقاف اجراءات التصويت على منصب وزير الدفاع لحين حسم دعوى فيصل فنر فيصل الجربا.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا اياس الساموك في بيان ان "المحكمة الاتحادية عقدت جلستها اليوم برئاسة القاضي مدحت المحمود وعضوية القضاة الاعضاء كافة ونظرت دعوى اقامها فيصل فنر فيصل الجربا للطعن بجلسة مجلس النواب التي كانت مخصصة للتصويت عليه مرشحاً لوزارة الدفاع في 24- 12- 2018".

وتابع ان "وكيل المدعي قدم طلبا الى المحكمة الاتحادية العليا يطلب اصدار حكم ولائي بإيقاف اجراءات التصويت على منصب وزير الدفاع لحين حسم الدعوى".

وبين أن "المحكمة دققت الطلب وقررت الاستجابه له وذلك بقرار ولائي بايقاف اجراءات الصويت لحين حسم هذه الدعوى".

واضاف الساموك ان "المحكمة كلفت ثلاثة خبراء من الأدلة الجنائية لكي يؤدوا خبرتهم في الدعوى لتقديم تقريرهم بخصوص الدعوى".

واشار الى أن "المحكمة حلفت الخبراء اليمين القانونية".

وذكر المتحدث الرسمي ان "وكلاء المدعي بينوا ان الخبرة المطلوبة هي احتساب عدد النواب الحاضرين في الجلسة واحتساب عدد الاصوات التي حصل عليها المدعي في تلك الجلسة بالإضافة الى مدة احتساب الاصوات مقارنة مع حركة الكاميرا وهل قام مقرري الجلسة بتبليغ الرئاسة بعدد الاصوات ام يقوموا بذلك".

وتابع ان "الدعوى اجلت الى يوم 4-3-2019 لمنح الخبراء الوقت لتقديم تقريرهم الى المحكمة على ان يقدموا الخبره قبل الموعد بيوم في الاقل".

وتتألف الحكومة الجديدة من 22 وزارة، إلا أن الكتل السياسية لم تستطع التوافق حتى الآن على حقائب الدفاع والداخلية والعدل.

وتسلطت هذه الخلافات الضوء على الصعوبات التي يواجهها عبد المهدي بينما يسعى إلى توافق بشأن حكومته.

سوار أحمد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أعلى محكمة عراقية توقف التصويت على منصب وزير الدفاع) نشر أولاً على موقع (كوردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أعلى محكمة عراقية توقف التصويت على منصب وزير الدفاع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كوردستان 24).