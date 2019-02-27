القبض على عصابتين بحوزتها عملة مزيفة في

2019/02/27 | 12:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل أعلن الناطق باسم شرطة كرميان أن قوات شرطة "كرميان" بإقليم كوردستان تمكنت من القبض على أفراد عصابتين بحوزتهم عملة مزيفة، وأن أعضاء العصابتين كورد وعرب وإيرانيون.وصرح الناطق باسم شرطة كرميان، علي جمال، لشبكة رووداو الإعلامية، بأن قواتهم "تمكنت خلال أسبوع من إلقاء القبض على عصابتين من سبعة أشخاص، في كرميان".وأضاف أنه "كانت بحوزتهم مبالغ من العملة المزيفة جاؤوا بها من وسط وجنوب العراق، بنية صرفها في منطقة كرميان".وأوضح الناطق باسم شرطة كرميان أن "العصابتين كانتا مؤلفتين من كورد وعرب وإيرانيين".

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