2019/02/27 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طيران الخليج البحرينية تعلن وقف كل الرحلات من وإلى باكستان بأثر فوري

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