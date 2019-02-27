تباطؤ نمو المعروض النقدي بمنطقة اليورو في يناير

2019/02/27 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تباطأ نمو المعروض النقدي في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي بأكثر من توقعات المحللين، فيما استقر معدل نمو اقتراض الأسر.





وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي الأوروبي، اليوم الأربعاء أن المعروض النقدي في منطقة اليورو تراجع بنسبة 3.8% في يناير على أساس سنوي، مقابل 4.1% في ديسمبر السابق له.





وكانت تقديرات المحللين أشارت إلى أن المعروض النقدي في منطقة اليورو سيتباطأ بنحو 4%.





أما معدل نمو اقتراض الأسر فاستقر عند مستويات شهر ديسمبر مسجلاً 3.2% على أساس سنوي، أما معدل اقتراض الشركات غير المالية فانخفض بنسبة 3.3% في الشهر الماضي، مقابل مستوى 3.9% في ديسمبر السابق له.





وبحلول الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر اليورو أمام الدولار عند مستوى 1.1391 دولار.





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