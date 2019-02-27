التجارة العراقية تُلغي 146 وكالة غذائية وطحين خلال ديسمبر الماضي

2019/02/27 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أعلنت وزارة التجارة العراقية عن إلغاء دائرة التخطيط والمتابعة 146 وكالة غذائية وطحين خلال ديسمبر الماضي وذلك لمخالفتهم الضوابط والتعليمات.





وقالت مدير عام الدائرة ابتهال هاشم صابط ، في بيان اليوم الأربعاء، إن الدائرة قامت خلال الشهر ذاته بمنح وكالتين وتدوير 148 وكالة ودمج 40 وكالة وإعادة 4 وكالات وفي السياق ذاته تم تسجيل 27.33 ألف طفل حديث الولادة، وتسجيل 42.5 ألف فرد جديد.





وتابعت: تم نقل 84.26 ألف فرد من القادمين إلى فروع التموين ونقل 75.01 ألف فرد من المنقولين من فروع التموين، وشطب 12.37 ألف فرد وطفل من البطاقة التموينية بسبب الوفاة أو السفر أو أسباب أخرى.





وطالبت ابتهال صابط، الدوائر الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة والمواطنين كافة بضرورة الإبلاغ عن المتوفين والمسافرين ليتسنى للدائرة شطبهم من البطاقة التموينية حسب الضوابط والتعليمات.





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