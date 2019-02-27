تباطؤ نمو اقتصاد هونج كونج في 2018

2019/02/27 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: سجل اقتصاد هونج كونج نمواً نسبته 3% في العام الماضي، متراجعاً من أعلى وتيرة نمو 6 سنوات المسجلة في 2017.





وكشفت بيانات صادرة عن وزارة المالية في هونج كونج اليوم الأربعاء أن الناتج الإجمالي المحلي ارتفع بنحو 3% في 2018، مقابل مستوى 3.8% في العام السابق له.





أما على مدار الربع الأخير من العام الماضي فإن اقتصاد المدينة الآسيوية سجل نمواً نسبته 1.3% على أساس سنوي، وهي أبطأ وتيرة نمو منذ الربع الأول لعام 2016، ومقابل نمو نسبته 2.8% في الربع الثالث.





وكانت توقعات المحللين أظهرت أن الناتج الإجمالي المحلي لهونج كونج في الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر سينمو بنسبة 1.5%.





وعلى أساس فصلي فإن اقتصاد هونج كونج انكمش في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 0.3%.





وعلى صعيد توقعات النمو الاقتصادي لهونج كونج في العام الجاري، فإنه من المتوقع أنها ستتراوح بين 2% إلى 3%.





كما أن الوزارة تتوقع أن معدل التضخم سيبقى مستقر في العام الجاري عند مستوى 2.5%، وأن فائض الموازنة العامة سيسجل مستوى 58.7 مليار دولار هونج كوج (7.48 مليار دولار).





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