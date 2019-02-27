2019/02/27 | 12:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأصبح فريد خامس أغلى لاعب في يونايتد عندما انضم في يونيو/حزيران الماضي لكنه عانى للتأقلم مع الدوري الممتاز ودخل التشكيلة الأساسية سبع مرات طوال الموسم.وألمح سولسكاير إلى أن اللاعب البرازيلي ربما يدخل التشكيلة الأساسية للمرة الثانية فقط منذ توليه المسؤولية في ديسمبر/كانون الأول وذلك عقب إصابة ثنائي الوسط أندير هيريرا ونيمانيا ماتيتش.وقال سولسكاير إن فريد يحتاج إلى "اللعب بشكل رائع عندما ينال الفرصة ويواصل المران بجدية ويواصل العمل بجدية.نملك في خط الوسط الثلاثي هيريرا و(بول) بوغبا وماتيتش وظهروا بشكل رائع معا.أنا متأكد أن فريد سيستغل الفرصة عندما يحصل عليها وربما يحدث ذلك أمام بالاس".وخرج يونايتد من المربع الذهبي عقب التعادل دون أهداف مع ليفربول المتصدر في الجولة الماضية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مانشستر يونايتد - سولسكاير يحفّز فريد) نشر أولاً على موقع (بي ان سبورت) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مانشستر يونايتد - سولسكاير يحفّز فريد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بي ان سبورت).