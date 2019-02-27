كرستيانو رونالدو يحسم موقفه من العودة إلى مانشستر يونايتد

2019/02/27 | 12:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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حسم نجم فريق يوفنتوس “كريستيانو رونالدو” موقفه من إمكانية العودة إلى صفوف فريق مانشستر يونايتد مرة أخرى.ولعب النجم البرتغالي بقميص الشياطين الحمر في الفترة بين 2003 و2009 قبل انتقاله إلى فريق ريال مدريد.وانتشرت الكثير من التكهنات في وقت سابق حول مدى إمكانية عودة “رونالدو” إلى الأولد ترافورد مجددًا.ولكن صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية أوضحت أن “رونالدو” أبلغ أصدقائه المُقربين منه أنه سعيد مع يوفنتوس ويرغب في البقاء في إيطاليا.وأشارت إلى أن اللاعب صاحب الـ34 عامًا يتطلع إلى تجديد تعاقده مع السيدة العجوز.وانتقل “رونالدو” إلى تورينو، بعد رحيله المفاجيء عن النادي الملكي، في الصيف الماضي مقابل 117 مليون يورو.يُذكر أن العقد الحالي لـ”رونالدو” سينتهي في يوفنتوس في عام 2022.

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