وزارة الهجرة:توزيع اكثر من 176 الف لترا من النفط للنازحين جنوب الموصل

2019/02/27 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ضمن جهودها المستمرة لإدارة أزمة ملف النازحين في المخيمات، اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين توزيعها اكثر من 176 الف لترا من وقود النفط الابيض للاسر النازحة في مخيمات جنوب الموصل.





وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة ستار نوروز في بيان تلقته وكالة صدى، ان ” الوزارة تبذل جهداً كبيراً من خلال نشاطاتها وكميات الوقود التي تجهزها بالتعاون مع وزارة النفط فيما يخص إدارة أزمة النازحين، لغرض دعمهم وحمايتهم من قساوة برد الشتاء خصوصا المناطق الشمالية “، كاشفاً في الوقت ذاته عن الكميات المجهزة لهم خلال الايام القليلة الماضية في مخيمات مدرج المطار والجدعة الرابع والخامس جنوبي الموصل والبالغة (176.240) الف لترا من وقود النفط الابيض.





واوضح نوروز ان (102) الف لترا من النفط الابيض وزعتها كوادر الوزارة في مخيم مدرج المطار فيما كانت حصة مخيمي الجدعة الرابع والخامس (74.240) الف لترا من النفط الابيض.





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