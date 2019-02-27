مقتل وإصابة العشرات باندلاع حريق هائل في القاهرة

2019/02/27 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قتل 24 شخصا، فيما اصيب 50 آخرون، الأربعاء، اثر اندلاع حريق هائل في محطة القطارات الرئيسية في العاصمة المصرية القاهرة.وذكرت وسائل إعلام، أن الحريق نشب في محطة القطارات بعد اصطدام قطار في أحد المباني، مشيرا إلى أن الحادث تسبب في انهيار أجزاء من المبنى، وأثار حالة من الذعر.وكانت وسائل إعلام مصرية، قد […]

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