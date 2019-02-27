2019/02/27 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..شدد عضو تكتل “ لبنان القوي”، ابراهيم كنعان، اننا مصرون على اي عمل ومبادرة توصلنا الى نتيجة، فالعملية تتعلق بسيادة لبنان والقوانين اللبنانية والمصلحة الوطنية ولا نتفق مع كل سياسة تتعارض مع هذا المسعى.ولفت كنعان “بعد اجتماع التكتل برئاسة الوزير جبران باسيل، الى انه “صدر قرار عن الحكومة البريطانية باعتبار “ حزب الله” ارهابياً، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كنعان: مصرون على عودة النازحين الى سوريا alansaar.

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