2019/02/27 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… شهدت مدينة نيويورك، تظاهرة احتجاجية رافضة للغارات الجوية والحصار الذي يفرضه العدوان السعودي على اليمن.واحتشد المحتجون أمام القنصلية السعودية بمدينة نيويورك، معربين عن رفضهم للدور السعودي في الحرب اليمنية، وللدعم العسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة للمملكة.وحمل المتظاهرون في أيديهم لافتات كتبوا عليها عبارات من قبيل “قصف المستشفيات جريمة حرب”، و”الحصار الأميركي/السعودي سيقتل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تظاهرات في نيويورك ضد جرائم “العدوان السعودي” باليمن alansaar.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تظاهرات في نيويورك ضد جرائم “العدوان السعودي” باليمن) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تظاهرات في نيويورك ضد جرائم “العدوان السعودي” باليمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الانصار).