الرئيس روحاني يستقبل رئيس وزراء ارمينيا رسميا

2019/02/27 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الرئيس الايراني حسن روحاني، رئيس وزراء ارمينيا نيكول باشينيان، صباح اليوم الاربعاء رسمیا في مجمع "سعد آباد" التاريخي بطهران. وكان رئيس الوزراء الأرميني "نيكول باشينيان"

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