أربعة لاعبين في الكلاسيكو مهددون بالغياب عن نهائي الكأس

2019/02/27 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ يواجه 4 لاعبين في لقاء كلاسيكو الأرض بين نادي ريال مدريد وغريمه التقليدي نادي برشلونة، مساء اليوم الأربعاء في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، خطر الغياب عن المباراة النهائية للبطولة في حال حصولهم على بطاقة صفراء.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن ثنائي نادي برشلونة المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز والظهير الإيسر جوردي ألبا يمتلكان بطاقتين صفراوين، وفي حال تلقيهم بطاقة أخرى الليلة، سوف يفتقدهم البارسا في المباراة النهائية حال تأهله.

في المقابل يواجه ريال مدريد خطر غياب ثنائي الدفاع، القائد سيرجيو راموس وناتشو هيرنانديز في المباراة النهائية، حال تخطي النادي الملكي مباراة الليلة، في حال حصولهم على بطاقة صفراء أخرى خلال مباراة اليوم.

وأضافت الصحيفة أن لويس سواريز غاب عن برشلونة في نهائي كأس إسبانيا عام 2017 أمام نادي ديبورتيفو ألافيس، والذي انتهى لمصلحة البارسا بنتيجة 3 – 1، بعد طرده في نصف النهائي أمام أتلتيكو مدريد.

وأشارت الصحيفة الى أن الثلاثي سيرجيو راموس، جوردي ألبا ولويس سواريز، قد حصلوا على بطاقة صفراء خلال مواجهة الذهاب.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي جمع الناديين أوائل الشهر الحالي في معقل برشلونة، قد انتهى بالتعادل الإيجابي 1 – 1، سجل لوكاس فاسكيز أولا لريال مدريد وتعادل البرازيلي مالكوم للنادي الكتالوني.

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