تحقيق الرصافة تصدق اعترافات اخطر عصابة لسرقة السيارات في بغداد

2019/02/27 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت "الغدير" نسخة منه إن "محكمة تحقيق الشعب صدقت اعترافات متهمين اثنين ينتميان الى عصابة تقوم بتسليب السيارات شمالي العاصمة والتوجه بها الى منطقتي الشعب او البنوك"، لافتا إلى ان "هذه العصابة تعرف بعصابة (الطيبة) كونهم يستقلون سيارة نوع طيبة".وأضاف بحسب الاعترافات التي دونتها المحكمة أن "المتهمين قاما بتنفيذ عدد من عمليات التسليب عن طريق استئجار واستدراج اصحاب سيارات الاجرة في مناطق بغداد والتوجه بهم الى احد مقري العصابة شمال العاصمة لتتم عملية التسليب".وتابع ان "تحقيق الشعب أحالت المتهمين الى محكمة الجنايات المختصة لينالا جزاءهما العادل".انتهى .م ك

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