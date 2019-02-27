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عبد المهدي يبحث ملفات مهمة في اجتماع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات

العراقسياسة

عبد المهدي يبحث ملفات مهمة في اجتماع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات

الأربعاء 27 فبراير 2019 - 12:11

رئيس الوزراء عادل عبد المهدي

بحث رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، اليوم الاربعاء، 6 ملفات اساسية في البلاد، خلال عقد اجتماع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات اجتماعها الثاني، الدورة الثالثة في بغداد.

وذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت الغدير نسخة منه أن " عبد المهدي ترأس الاجتماع الثاني للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، بحضور المحافظين واعضاء مجالس المحافظات، ووزيري المالية والاعمار والاسكان وعدد من المدراء العامين والمستشارين".



وأضاف البيان، أن "الاجتماع نوقش فيه، ملفات؛ توزيع الطاقة الكهربائية وخدمات الطرق والجسور، وتعيينات مديريات التربية، والمنافذ الحدودية، ودعم جهود الاستقرار وتطوير المشاريع الخدمية في المحافظات".



انتهى.



م ك

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