الاحصاء الزراعي: انخفاض انتاج البطاطا في العراق بنسبة 37.9% عام 2018

2019/02/27 | 12:52

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت مديرية الإحصاء الزراعي، الأربعاء، أن انتاج البطاطا في العراق انخفض بنسبة 37.9% عام 2018، مبينة أن متوسط غلة الدونم من المحصول بلغ 6744 كغم.

وقالت المديرية التابعة للجهاز المركزي للاحصاء في تقرير لها اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز" ، ان "انتاج البطاطا للعروتين الربيعية والخريفية لسنة 2018 بلغ 165.6 الف طن بانخفاض قدرت نسبته 37.9% عن السنة التي سبقتها الذي قدر الانتاج فيها 266.8 الف طن".

وأضافت، أن "إجمالي المساحة المزروعة بالمحصول بلغت 24.6 الف دونم بانخفاض قدرت نسبته 36.1%، عما كانت عليه في السنة التي سبقتها التي قدرت المساحة المزروعة فيه بـ 38.4 الف دونم"، مشيرة الى ان "متوسط غلة الدونم الواحد من محصول البطاطا للعروتين الربيعية والخريفية بلغت 6744.4 كغم على اساس المساحة المزروعة بانخفاض قدرت نسبته 2.8% عن الموسم الماضي الذي قدر 6939.4 كغم".

وأعلنت وزارة الزراعة في في كانون الاول من عام 2018 منع استيراد محاصيل زراعية ضمن خطتها الموضوعة لدعم المنتج الزراعي المحلي وفقاً للروزنامة الزراعية والتي تعتمد على قاعدة العرض والطلب والتي شملت البطاطا والباذنجان واللهانة والقرنابيط والجزر والشجر والنبق والطماطم والذرة الصفراء.

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