2019/02/27 | 12:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / لجنة الصالات تطالب ادارة نادي نفط الوسط بتقديم أدلة اتهاماتها للجنة

27/02/2019 12:50:00 PM |

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واع / بغداد / م .أ

اصدرت لجنة الصالات في الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم ، الأربعاء، عدة قرارات تشمل عقوبات، مطالبة ادارة نادي نفط الوسط بتقديم أدلة حول توجيهها اتهامات للجنة.

وذكر بيان للجنة تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) انه "بعد إعادة تشكيل لجنتنا بحلتها الجديدة تم وضع برنامج عمل إداري يعتمد على التخصص وتوزيع المهام الموكلة للاعضاء كلا حسب اختصاصه، ليباشر الجميع مهامهم ضمن اقسام اللجنة بمهنية دون تأثير او املائات وباشراف ومتابعة عامة من قبل رئيس اللجنة.

وتابعت انه "تم إعداد إستراتيجية عمل لاربع سنوات قادمة معتمدة على المنهجية العلمية، وبدأت ايجابيات العمل تظهر للجميع بشكل واضح وجلي.

واضافت "في الوقت الذي نحاول بكل جد واجتهاد تنفيذ مهام العمل بمهنية وحيادية تامة، بدأت تساق لنا الاتهامات جزافا من قبل البعض دون وجه حق بأن أعضاء اللجنة يجاملون او ينحازون إلى ناد معين على حساب الأندية الأخرى، وكان آخرها البيان الذي صدر عن نادي نفط الوسط بعد نهاية مباراتهم مع نادي الشرطة والأحداث التي تلت المباراة، واتهام النادي للجنة برئيسها واعضائها بمجاملة نادي الشرطة والسعي لمنحه لقب الدوري على حساب ناديهم واتهام أعضاء اللجنة (بالتقرب زلفا لرئيس اللجنة) باعتباره ينتمي لنادي الشرطة".

وأكدت "اننا نستنكر وبشدة هذه الاتهامات الموجه لنا ونطالب إدارة نادي نفط الوسط بتقديم الدليل المادي على اتهاماتهم لنا، وان اللجنة كانت وما تزال تقف على مسافة واحدة من جميع الأندية الرياضية ولا يوجد لديها اي تفضيل او مجاملة لأي شخص أو طرف، ونعتبر هذا مساس مباشر للشخصية المعنوية لكل عضو من أعضاء اللجنة، وعليه نطالب إدارة نادي نفط الوسط بتقديم اعتذار رسمي لرئيس واعضاء اللجنة وبخلافه سنتبع الإجراءات الإدارية والقانونية تجاه كل من اساء ويسيئ لنا دون وجه حق".

واستطردت "نتيجة للأحداث التي جرت أثناء وبعد مباراة ناديي نفط الوسط والشرطة وما رافقها من مشاكل، تم تشكيل لجنة خاصة لدراسة تلك الأحداث والتقرير المقدم من قبل مشرف المباراة والطاقم التحكيمي والاطلاع على عدد من الفديوهات التوثيقية لبعض الأحداث".

وأكدت انه "تم اتخاذ القرارات الآتية حرمان لاعب نفط الوسط كريم سامي ثلاث مباريات اعتباراً من الدور الثاني ، حرمان حارس مرمى نفط الوسط محمد نور ثلاث مباريات واعتباراً من الدور الثاني ".

ولفتت الى "حرمان لاعب نفط الوسط فهد ميثاق ثلاث مباريات واعتبارا من الدور الثاني، حرمان لاعب نادي الشرطة صبري شوقي مباراتين واعتبارا من الدور الثاني، حرمان مساعد مدرب نفط الوسط منتظر ناصر خمس مباريات مع غرامة مالية 500 ألف دينار، بالاضافة الى توجيه انذار للإدارة نادي نفط الوسط بعدم تكرار ما جرى، وبخلافه ستكون العقوبات أشد .

واوضحت "توجيه إدارات الأندية المستضيفة للمباريات وأمن الملاعب بضرورة ضبط الامن داخل الملعب وخارجه، وعدم السماح بحدوث اي خرق من قبل الجمهور والإداريين واللاعبين".

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