الخزعلي يحمل الحكومة مسؤولية خسارة الموانئ الجنوبية المتوقفة لأكثر من 10 أيام

2019/02/27 | 13:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حمل النائب فالح الخزعلي الحكومة مسؤولية خسارة الموانئ الجنوبية

المتوقفة لأكثر من 10 أيام.

وقال الخزعلي" نحمل الحكومة مسؤلية خسارة الموانئ الجنوبية المتوقفة

لأكثر من عشرة أيام مع صمت حكومي لاينسجم مع حاجة العراق لتعظيم

إيرادات الدولة واضاف ان توقف الحركة في موانئ البصرة يخسر العراق المليارات يوميا

والتي نصف اي ايراداتها للبصرة بسبب التعرفة الكمركية وشهادة

المنشأواكد الخزعلي ان المراد من هذه الإجراءات تحويل الحركة التجارية إلى

الشمال والى ميناء العقبة على حساب البصرة واهلها وادعوا السيد عادل

عبد المهدي رئيس مجلس الوزراء لتدخله مباشرتا لحل المشاكل

العالقة فالح الخزعلي" توقفت أكثر من ١٢٠٠ شاحنه يوميا عن الحركة في موانئ

البصرة بسبب إجراءات حكومية غير مدروسة وهي رسالة سلبية للقطاع

الخاص

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