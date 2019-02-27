الكشف عن سبب انسحاب عضوين من اجتماع اتحاد الكرة

2019/02/27 | 13:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، الاربعاء، عن سبب انسحاب عضوين من اجتماع الاتحاد، امس الثلاثاء.

وقال زغير في تصريح إن “عضو اتحاد الكرة سعد مالح

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