بالصورة .. القوات الامنية تنتشر أمام مدخل مقر نادي الزوراء

2019/02/27 | 13:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشار القوات الامنية عند مدخل نادي الزوراء في منطقة الشالجية ببغداد.

إن القوات الامنية انتشرت بشكل مكثف امام مدخل نادي الزوراء قبيل انطلاق تدريبات الفريق، مبينا

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