2019/02/27 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/رئاسة البرلمان تقدم مقترحاً لعبد المهدي لتعيين 20 الف من حملة الشهادات العليا

27/02/2019 13:21:00 PM |

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واع بغداد

ناقش النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، مجموعة التحديات والمعوقات المتعلقة بحملة الشهادات الأولية والعليا، أبرزها موضوع تخصيص الدرجات الوظيفية.

وذكر بيان لمكتبه تلقته( وكالة أنباء الاعلام العراقي واع ) ان الكعبي "ترأس أجتماعاً مع تجمع النخب والكفاءات العراقية الذي ضم عدد من اصحاب الشهادات العليا بحضور عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية السيدة يسرى رجب، والمستشارين".

وأكد الكعبي في مستهل الاجتماع تقديمه "مقترحاً لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي من شانه توفير اكثر من 20 الف درجة وظيفية لحملة الشهادات الاولية و العليا".

وطالب "الوزارات كافة لاسيما التعليم العالي بجامعاتها الحكومية والأهلية باستيعاب اكبر عدد ممكن من اصحاب الشهادات، وانهاء معاناتهم التي امتدت لسنوات سابقة" لافتا الى "ضرورة تواجدهم داخل المؤسسات والإستفادة من الخبرات والإمكانيات والطاقات الشبابية الموجودة في ادارة الدولة العراقية"

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