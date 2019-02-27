السليمانية وكاني ماسي يتصدران نسب هطول الامطار بكوردستان

2019/02/27 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاربعاء، عن نسب الامطار المتساقطة على محافظات ومدن الاقليم خلال الـ 24 ساعة المنصرمة.

وقالت المديرية في بيان لها ان نسب الامطار المتساقطة في مدن الاقليم خلال الـ 24 ساعة المنصرمة كانت كالتالي: أربيل 0.2 ملم، بیرمام 0.3 ملم، جمجمال 0.2 ملم، دهوك 2.7 ملم، ئاكري 2.8 ملم، أميدي 14.6 ملم، بارزان 12.6 ملم، بازیان 0.2 ملم، خبات 1.2 ملم، دوكان 0.2 ملم، كاني ماسي 17.2 ملم، بنجوين 0.4 ملم، بيارة 0.3 ملم.

واشارت الهيئة الى ان محافظة السليمانية تصدرت محافظات الاقليم في نسبة تساقط الامطار، اذ بلغت النسبة 760.9 ملم منذ بدء هطول الامطار، تلتها محافظة دهوك بنسبة 695.2 ملم، وبعدها محافظات حلبجة واربيل وكركوك بنسب 673.5 ملم، 518.1 ملم، 326.5 ملم على التوالي.

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