قائمة باسماء الذين سمح لهم باعادة ترويج معاملات الاقتراض في قسم عمل ذي قار

2019/02/27 | 13:28

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت مديرية العمل والشؤون الاجتماعية في ذي قار عن السماح باعادة ترويج معاملات المقترضين ممن لم يتمكنوا بالترويج في الوجبات السابقة ولاسباب خاصة بمعاملة المقترض .





شبكة اخبار الناصرية:اعلنت مديرية العمل والشؤون الاجتماعية في ذي قار عن السماح باعادة ترويج معاملات المقترضين ممن لم يتمكنوا بالترويج في الوجبات السابقة ولاسباب خاصة بمعاملة المقترض .

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