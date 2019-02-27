2019/02/27 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، بعد تقرير أفاد بتراجع مخزونات الخام الأمريكية وفي الوقت الذي يبدو فيه أن أوبك ستلتزم بتخفيضات الإنتاج رغم الضغوط التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 55.99 دولار للبرميل بحلول الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، مرتفعا 49 سنتا أو ما يوازي 0.9 بالمئة عن التسوية السابقة.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط يرتفع مقاوما ضغوط ترامب) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط يرتفع مقاوما ضغوط ترامب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).