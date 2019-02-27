أسهم أوروبا تنخفض صباحا بعد صعودها 3 أيام

2019/02/27 | 13:32

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

انخفضت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة، الأربعاء، لتوقف موجة صعود استمرت ثلاثة أيام، فيما هوى سهم إير فرانس- كيه.إل.إم بعد أنباء عن عزم حكومة هولندا رفع حصتها في شركة الطيران.

ونزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.6 بالمئة بحلول الساعة 0857 بتوقيت جرينتش، لينهي موجة الصعود بعد أن سجل يوم الثلاثاء أعلى مستوى منذ بداية تشرين الأول.



ونزلت جميع بورصات القارة.

وتخلف المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني عن السوق الأوسع في الوقت الذي يحوم فيه الاسترليني قرب أعلى مستوى في خمسة أشهر مقابل الدولار وسط آمال جديدة بتفادي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

وكان قطاع الرعاية الصحية هو الوحيد الذي ارتفع مؤشره في التعاملات المبكرة، وتكبدت قطاعات السفر والترفيه والكيماويات والتجزئة أكبر الخسائر.

وعلى مستوى الأسهم، تتجه أسهم شركة الطيران إير فرانس كيه.إل.إم لتسجيل أسوأ أداء يومي فيما يزيد على عشر سنوات بعد أن قالت الحكومة الهولندية إنها ستستحوذ على حصة 14 بالمئة في الشركة، مما يسلط الضوء على التوترات بين هولندا وشركائها الفرنسيين في الشركة.

كما هبط سهم بايرسدورف إلى أدنى مستوياته في عامين، بعدما حذرت الشركة المصنعة لمنتجات نيفيا للعناية بالبشرة من أن هوامش أرباح التشغيل ستنخفض هذا العام، مع إعلان الرئيس التنفيذي الجديد للشركة أن قطاع السلع الاستهلاكية "مضطرب".

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