قريباً افتتاح ناطحة سحاب أفقية في الصين

2019/02/27 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تستعد الصين لافتتاح ما يوصف بالمعجزة المعمارية، إذ أنها على وشك إتمام أعمال بناء ناطحة سحاب أفقية.

وقالت شبكة “سي إن إن”، إن المشروع الذي يطلق عليه “رافلز سيتي تشونغتشينغ” من تصميم المهندس المعماري المشهور عالميا موشيه سافدي.



وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 1.12 مليون متر مربع موزعة على ثمانية أبراج فوقها جسر علوي عملاق يربط بينهم، وهو ما يطلق عليه اسم “ناطحة السحاب الأفقية”.

ويبلغ طول الجسر المعلق 250 مترا واسمه كريستال وهو الأعلى من نوعه في العالم، ومن المنتظر أن يحتوي على معرض، وحدائق، ومسبح عملاق والعديد من المطاعم.

ويتحول الجسر المعلق إلى حزمة ضوئية عملاقة في الليل، بحيث يضيء السماء بعروض ضوئية مثيرة، ويشمل مجمع رافلز سيتي تشونغتشينغ أيضا مركزا تجاريا مساحته 230 ألف متر مربع ، و 1400 شقة سكنية، وفندقا فاخرا، و160000 متر مربع من المساحات المكتبية الفخمة.

يشار إلى أن رافلز سيتي تشونغتشينغ في طريقه إلى الافتتاح هذا العام، واستوحى مصممو المشروع فكرته من السفن الشراعية الصينية التقليدية، وهي إشارة إلى ماضي تشونغتشينغ كمركز تجاري.

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