ايران تصدر صكوكا اسلامية بثلاثة مليارات دولار

2019/02/27 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وافق البرلمان الإيراني، على إصدار صكوك إسلامية بقيمة ثلاثة مليارات دولار لدعم القطاع النفطي في البلاد.وبحسب وكالة “فارس”، فان ذلك خلال جلسة البرلمان الايراني، في اطار مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة التي تبدأ 21 آذار 2019.ونصت فقرة قانون الموازنة العامة على تكليف وزارة النفط عبر الشركات الحكومية التابعة، طرح […]

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