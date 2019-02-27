2019/02/27 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس نشر وزير الخارجية الايرانية محمّد جواد ظريف، الاربعاء عبر حسابه الخاص على “انستغرام” صورة للعلم الإيراني، مع تعليق على نبأ استقالته.وقالت وسائل اعلام ايرانية تابعها “ناس”، اليوم (27 شباط 2019)، “بعد رفض الرئيس الإيراني حسن روحاني استقالة ظريف، نشر ظريف عبر الانستغرام، صورة للعلم الإيراني، تتضمّن كلاما عن استقالته”.وقال ظريف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تراجعه عن استقالته.. ظريف يشارك في مراسم استقبال رسمي مع روحاني) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تراجعه عن استقالته.. ظريف يشارك في مراسم استقبال رسمي مع روحاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).