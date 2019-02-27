2019/02/27 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اعلن النائب الاول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، الاربعاء، تقديم مقترحاً للحكومة يتضمن تخصيص 20 الف درجة وظيفية لحملة الشهادات الاولية والعليا. وذكر مكتب نائب رئيس البرلمان، في بيان تلقى “ناس”، نسخة منه اليوم، (27 شباط 2019)، أن “الكعبي قدم مقترحاً لرئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، من شانه توفير اكثر من 20 الف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يقدم مقترحاً إلى الحكومة بشأن التعيينات) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يقدم مقترحاً إلى الحكومة بشأن التعيينات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).